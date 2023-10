FIFA: "Fußball steht solidarisch zu Israel und Palästina"

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat nach der Eskalation im Nahost-Konflikt für Frieden geworben und seine Trauer um die vielen Toten und Verwundeten auf Seiten Israels und der Palästinenser bekundet. „Es ist ebenso herzzerreißend wie schockierend zu sehen, dass eine Region, deren Menschen schon viel zu lange so tiefes Leid erfahren haben, noch mehr leiden muss“, schrieb Infantino in einem offenen Brief.