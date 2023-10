Lukaku droht die Horror-Heimkehr: Inter-Fans bereiten sich schon vor

Star-Angreifer Romelu Lukaku (30) muss sich bei seiner Rückkehr zu Inter Mailand auf ohrenbetäubenden Lärm gefasst machen. Die Inter-Ultra-Gruppe „Curva Nord“ will 50.000 Trillerpfeifen verteilen, wenn Lukaku am 29. Oktober mit der AS Rom im Giuseppe-Meazza-Stadion antritt. Die Inter-Fans fühlen sich von Lukaku verraten, da der Belgier in seiner Zeit bei den Nerazzurri mit einem Wechsel zum Erzrivalen Juventus Turin geliebäugelt haben soll.