Israeli Hanna verurteilt Unterstützung der Hamas

„Was aktuell, auch in Europa, passiert, ist besorgniserregend. Die Hamas ist eine Terrororganisation, nichts anderes“, sagte der in Deutschland geborene Innenverteidiger im Interview mit dem Münchner Merkur/tz: „Ich frage mich, ob es in der Welt, in der wir jetzt leben, überhaupt noch Menschlichkeit gibt.“