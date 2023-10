Kolo Muani trifft: PSG siegt in Rennes

Der französische Serienmeister und Dortmunder Königsklassen-Gegner Paris St. Germain hat seinen erst zweiten Auswärtssieg in der Ligue-1-Saison gefeiert. Bei Stade Rennes siegte PSG am Sonntagabend 3:1 (2:0) und ist mit 15 Punkten hinter AS Monaco (17) und OGC Nizza (16) Tabellendritter.