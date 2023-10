ManUnited: McTominay verschafft ten Hag eine Atempause

Was für ein irres Ende von Manchester United! Das Team von Trainer Erik ten Hag drehte in der Nachspielzeit noch das Heimspiel gegen den FC Brentford und gewann letztlich dank Scott McTominay mit 2:1 (0:1).

Der Däne Mathias Jensen (26.) brachte zunächst die Gäste in Führung. Für ten Hag sah es lange nach der siebten Niederlage in den jüngsten zehn Pflichtspielen aus. Doch dann wechselte er in der 87. Minute McTominay ein, der die Partie mit seinen Toren in der Nachspielzeit (90.+3/90.+7) drehte.