Nach Tiktok-Wirbel: Osimhen verteidigt Neapolitaner

Victor Osimhen, Torjäger vom italienischen Fußball-Meister SSC Neapel, hat nach dem Wirbel um ein Tiktok-Video seines Klubs über ihn, die Neapolitaner gegen Rassismusvorwürfe verteidigt. „Die Menschen in Neapel haben mir so viel Liebe und Freundlichkeit entgegengebracht, und ich werde nicht zulassen, dass sich jemand zwischen uns stellt“, schrieb Osimhen in einem Instagram-Post.