Niederländer Pusic neuer Trainer von Schachtar Donezk

Der Niederländer Marino Pusic ist neuer Trainer des ukrainischen Fußball-Erstligisten Schachtar Donezk. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, unterschrieb der 52-Jährige einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2025/26. Sein Schachtar-Debüt feiert Pusic am Mittwoch in der Champions League beim spanischen Meister FC Barcelona (18.45 Uhr/DAZN).