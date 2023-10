Osimhen erleidet Oberschenkelverletzung

Der 24-Jährige musste sich am Samstag einen Tag nach dem 2:2 in Portugal gegen Saudi-Arabien einer Magnetresonanztomographie (MRT) unterziehen, um das Ausmaß der Verletzung festzustellen. Das Ergebnis wird am Sonntag erwartet. Das bestätigte ein Teamverantwortlicher der Nachrichtenagentur AFP .

Osimhen, bei Nigeria Sturmpartner von Bayer Leverkusens Neuzugang Victor Boniface, wurde am Freitag in Portimao in der 59. Minute angeschlagen ausgewechselt. Der Stürmer war in der vergangenen Saison als Torschützenkönig (26 Treffer) der Serie A entscheidend am ersten Meistertitel für Napoli nach 33 Jahren beteiligt, im Sommer war er unter anderem mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht worden.