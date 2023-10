Polizei verbietet Trillerpfeifen-Protest gegen Lukaku

Die Mailänder Polizei will einen gellend lauten Protest gegen den früheren Inter-Torjäger Romelu Lukaku stoppen. Polizeichef Giuseppe Petronzi hat vor dem Spiel zwischen Inter und Lukakus neuem Klub AS Rom am Sonntag (18.00 Uhr/DAZN) die Konfiszierung von Trillerpfeifen am Eingang des San-Siro-Stadions "aus Gründen der öffentlichen Sicherheit" angeordnet.