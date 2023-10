Rekordkulisse bei Rapinoes letztem Heimspiel

US-Ikone Megan Rapinoe hat bei ihrem letzten Heimspiel in der regulären Saison der National Women‘s Soccer League für einen Besuchsrekord gesorgt. 34.130 Fans in Seattle verabschiedeten die 38-Jährige im Trikot von OL Reign bei einem 0:0 gegen Washington Spirit.

"Es ist schwer, bei Momenten wie diesen meine tiefe Dankbarkeit in Worte zu fassen", sagte die frühere Weltfußballerin, die seit 2013 für Seattle in der höchsten US-Spielklasse aufläuft.

Rapinoe beendet Karriere

Ihr Klub hatte für den Abschied einiges aufgeboten. Als Rapinoe das Feld betrat, lief der Klassiker "Ain't No Sunshine When She's Gone" vom Band, viele Fans trugen ihr zu Ehren pinke Haarsträhnen. Am 15. Oktober bestreitet Rapinoe in Chicago ihr letztes reguläres Liga-Spiel, danach könnte es noch in den Play-offs weitergehen.