Irre Summe! Saudis locken Mourinho

Jose Mourinho winkt eine Karriere in Saudi-Arabien. Laut Corriere dello Sport haben die beiden Klubs Al-Ahli und Al-Ittihad dem Portugiesen ein Jahresgehalt von 50 Millionen Euro geboten, um ihn zur Trennung von der AS Rom im kommenden Juni zu bewegen.

Bereits im Sommer hatten die beiden Vereine Kontakt zum Startrainer aufgenommen, der das Angebot zwar abgelehnt, sein Interesse für einen Job in Saudi-Arabien jedoch nicht verhehlt hatte. „Niemand kennt die Zukunft, aber ich bin überzeugt, dass ich auch in Arabien arbeiten werde“, sagte der 60-Jährige in einem Interview mit dem ägyptischen TV-Sender MBC vor zwei Wochen: „Ich weiß nicht wann. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es auf jeden Fall tun werde.“