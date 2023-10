Spanischer Jugendspieler des FC Córdoba leblos aufgefunden

Der seit Freitag als vermisst gemeldete spanische Jugendspieler Álvaro Prieto López wurde am Montagmittag tot aufgefunden. Der 18-Jährige stand beim spanischen Drittligisten FC Córdoba unter Vertrag. Der Verein gab den Tod des Spielers über die sozialen Medien bekannt.

Der junge Spieler war zuletzt am Donnerstagmorgen gegen 9.30 Uhr am Bahnhof Santa Justa in Sevilla gesehen worden und soll sich dort auf der Heimreise nach Córdoba befunden haben.