16.315-km-Anreise: Thionville siegt 4:0 in Neukaledonien

Der französische Fußball-Fünftligist US Thionville hat am Wochenende die Reisestrapazen nach Neukaledonien gut abgeschüttelt und das Pokalspiel bei Hienghene Sport mit 4:0 gewonnen. In der siebten Runde des französischen Pokals musste Thionville eine Anreise von 16.315 Kilometer zurücklegen.