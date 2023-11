Chiles Nationaltrainer Berizzo zurückgetreten

Chiles Nationaltrainer Eduardo Berizzo ist zurückgetreten. Wie „La Roja“ am Freitag bekannt gab, verlässt der 54-Jährige die Mannschaft nach einem 0:0 gegen Paraguay mit sofortiger Wirkung. Nachwuchstrainer Nicolas Cordova übernimmt interimsweise und betreut Chile am Dienstag in der WM-Qualifikation gegen Ecuador.