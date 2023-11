EM-Quali: Italien will EM-Ticket lösen - EM-Quali LIVE im TV & Stream

Am vorletzten Tag der EM-Qualifikation für das Turnier in Deutschland 2024 liegt Sensations-Potenzial in der Luft. Insgesamt 14 Teams werden am Montag ihr letztes Quali-Spiel bestreiten, ehe abgerechnet wird. Einige Teams wie England und Dänemark haben ihr Ticket schon in der Tasche, wohingegen Italien noch wackelt. Zudem könnten sich mit Kasachstan und Moldawien zwei krasse Außenseiter erstmals für ein großes Turnier qualifizieren.

So können Sie die EM-Qualifikation live im TV & Stream verfolgen:

Ukraine und Italien kämpfen um Platz zwei

Mit Spannung wird insbesondere das Aufeinandertreffen der Ukraine und Italien (20:45 Uhr) in der BayArena von Leverkusen erwartet. Die beiden Teams zeigten sich chancenlos gegen den bereits feststehenden Gruppensieger England, machen jedoch Rang zwei unter sich aus. Das Punktekonto beider Nationen beträgt aktuell 13 Punkte, jedoch ist Italien angesichts des Sieges gegen die Ukraine im Hinspiel im Vorteil und würde schon mit einem Remis Rang zwei behalten.

Dieser würde zur direkten Qualifikation reichen. Italien müsste bei einer Niederlage in die Play-offs. Die Ukraine müsste bei einer Pleite hingegen selbst darum zittern. Das Team liegt in der Rangliste der Nations League B nur auf dem sechsten Platz.

Grundsätzlich erhalten nur vier Teams pro Nations-League-Staffelung eine Play-off-Chance, jedoch hat Schottland das Ticket schon über die EM-Quali gelöst. Sollte sich Serbien zudem in seiner Gruppe vor Montenegro durchsetzen, wäre die Ukraine als Nackrück-Nation für die Playoffs qualifiziert.

England ohne Druck nach Nordmazedonien

Die Three Lions haben das EM-Ticket als Gruppensieger längst in der Tasche und können ohne Druck nach Nordmazedonien reisen. Ohne größere sportliche Relevanz ist das Aufeinandertreffen (20:45 Uhr) auch für die Südeuropäer. Anders als noch bei der letzten WM-Quali, konnte Nordmazedonien den Italienern kein Schnippchen schlagen und unterlag am Freitag mit 2:5. Demnach steht bereits fest, dass sich der Underdog nicht qualifizieren kann. Über die Playoffs besteht ebenfalls keine Chance mehr.

Gelingt Moldawien die Sensation in Tschechien?

Noch nie konnte sich Moldawien für eine EM- oder WM-Endrunde qualifizieren. Dies könnte sich für den Fußball-Zwerg jedoch am Montag ändern. Für Moldawien geht es nach Tschechien (20:45 Uhr). Gewinnt die moldauische Nationalmannschaft die Partie, zieht man an den favorisierten Tschechen und auch an den Polen vorbei, die bereits alle Spiele absolviert haben. Im Falle eines Unentschiedens oder eines eigenen Sieges ist Tschechien qualifiziert. Moldawien wäre in diesem Fall ausgeschieden, wohingegen sich Tschechien bei einer Pleite in die Playoffs retten könnte.

Schaulaufen für Albanien

Albanien kann zwar Rang eins noch an Tschechien verlieren, ist aber fix für die EM qualifiziert. Dies kann man am Montag (20:45 Uhr) nochmals gemeinsam mit den Fans feiern. Gegner Färöer ist abgeschlagenes Tabellen-Schlusslicht und ohne EM-Aussichten.

Finaler Showdown zwischen Kasachstan und Slowenien

Der Gedanke an Kasachstan bei einer EM ist mit Blick auf die Landkarte schon ein wenig verwirrend. Tatsächlich waren die Kasachen auch noch nie bei einer Europameisterschaft dabei. Gewinnt das Team jedoch in Slowenien (20:45 Uhr), springt man an diesen vorbei auf Rang zwei. Kasachstan hätte im Gegensatz zu Slowenien zumindest ein Platz in den Playoffs sicher, sollte es direkt nicht reichen.

Dänemark bereits qualifiziert

Nordirland und Dänemark (20:45 Uhr) können sich in aller Ruhe ansehen, was Kasachstan und Slowenien machen. Dänemark ist schließlich als Gruppensieger qualifiziert, während Nordirland sicher Rang fünf belegt und auch keine Play-off-Chancen mehr hat.

Finnland gegen San Marino ohne direkte Quali-Chance