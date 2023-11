Golden-Boy-Award: Bellingham Europas bester U21-Spieler

"Ich möchte mich bei allen bedanken, die mich zum Golden Boy 2023 gewählt haben. Ein großes Dankeschön an alle, die bei meiner Reise in Birmingham, Dortmund und jetzt Real Madrid dabei waren - ohne sie wäre das nicht möglich gewesen", sagte Bellingham, der im Sommer von Borussia Dortmund zu den Königlichen gewechselt war und dort auf Anhieb überzeugte. In bisher 14 Pflichtspielen schoss er 13 Tore und verbuchte drei Assists.