„Joker“ Havertz schießt Arsenal an die Spitze

Dank „Joker“ Kai Havertz hat der FC Arsenal in der englischen Premier League nach den ersten Punktverlusten von Triplesieger Manchester City auf eigenem Platz nach 23 Siegen von der Spitze verdrängt.

Liverpools Defensivspezialist Trent Alexander-Arnold (80.) verhinderte die zweite Saisonniederlage von Klopps Mannschaft. Manchester war durch seinen überraschend schnell von einer Sprunggelenksverletzung genesenen Torjäger Erling Haaland (27.) in Führung gegangen. Der Norweger erreichte durch seinen 14. Saisontreffer als erster Spieler schon in seinem 48. Premier-League-Einsatz die Marke von 50 Toren.

Sowohl Klopp als auch sein City-Kollege Pep Guardiola konnten mit der Punkteteilung leben. "Wir sind in einem Prozess. Wir hätten gewinnen können, wenn wir wirklich gut gespielt hätten, aber das haben wir nicht, wir haben nur ordentlich gespielt", resümierte Klopp. Guardiola gab sich vor dem Champions-League-Duell mit Bundesligist RB Leipzig mit einem positiven Gesamteindruck seines Teams zufrieden: "Wir waren in allen Mannschaftsteilen gut, und das mussten wir gegen ein unglaublich starkes Team auch sein."

Arsenal war der Nutznießer des Remis in Manchester und Havertz der gefeierte Matchwinner. Neun Minuten nach seiner Einwechslung schoss der zuletzt in der deutschen Nationalmannschaft als linker Verteidiger getestete Angreifer in seinem angestammten Offensivbereich das Siegtor.