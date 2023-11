Klopp freut sich auf "aufregendes Fußballspiel" gegen City

Teammanager Jürgen Klopp vom FC Liverpool blickt mit großer Vorfreude auf das anstehende Top-Duell mit Triple-Sieger Manchester City in der englischen Premier League. "Es ist kein Test, wie nah wir an City herankommen können, es ist einfach ein sehr aufregendes Fußballspiel", sagte der Erfolgscoach am Freitag.