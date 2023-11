Kuntz: Manche deutsch-türkische Talente haben keine Wahl

Kuntz erläuterte, dass der Weg ins A-Team in der Türkei oft kürzer sei. "Die Ausbildung von Jugendspielern ist in der Türkei nicht so gut wie in Deutschland", meinte er. Wenn also der deutsche U21-Trainer Antonio Di Salvo "einen Spieler anruft und zur U21 einlädt, der aber gleichzeitig höflich ablehnt, weil er ein Angebot der türkischen A-Mannschaft hat - da sind einem die Hände gebunden".