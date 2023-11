Lange Pause für DFB-Akteur

Fußball-Nationalspieler Malick Thiaw vom AC Mailand steht wohl eine Zwangspause von mehreren Wochen bevor. Der Innenverteidiger hat beim 1:3 gegen Borussia Dortmund am Dienstagabend in der Champions League einen schwere Muskelverletzung im linken Oberschenkel erlitten, wie der Klub nach Untersuchungen am Mittwoch mitteilte.