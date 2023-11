Liverpool zurück in der Spur - Groß und Brighton patzen

Knapp zwei Wochen vor dem Topspiel gegen Triple-Sieger Manchester City hat der FC Liverpool in der englischen Premier League zurück in die Spur gefunden. Die Mannschaft von Teammanager Jürgen Klopp bezwang an der Anfield Road den FC Brentford mit 3:0 (1:0), zuvor waren die Reds im Ligaspiel bei Aufsteiger Luton Town (1:1) und in der Europa League beim FC Toulouse (2:3) sieglos geblieben.