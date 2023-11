Liverpools Diaz mit emotionalem Appell

Beim Jubeln hatte er sein Trikot hochgezogen und ein Shirt präsentiert mit den Worten: "Libertad para papa", "Freiheit für Papa". Später teilte er via Instagram mit: "Unsere Sorge wächst von Minute zu Minute. Meine Mutter, meine Brüder und ich sind verzweifelt, haben Angst und keine Worte, um zu beschreiben, was wir fühlen." Dieses Leiden werde "erst zuende sein, wenn wir ihn wieder bei uns zuhause haben".

Diaz' Eltern waren am vergangenen Wochenende an einer Tankstelle in ihrer Heimatstadt Barrancas im Norden Kolumbiens verschleppt worden. Während die Mutter noch am selben Tag befreit werden konnte, befindet sich der Vater offenbar in den Händen der Guerilla-Gruppe ELN.