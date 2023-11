Malmö nach Krimi zum 23. Mal schwedischer Meister

Malmö FF hat nach einem Fußball-Krimi zum 23. Mal die schwedische Meisterschaft geholt. Der Europapokalfinalist der Landesmeister von 1979 bezwang am letzten Spieltag IF Elfsborg mit 1:0 (0:0) und verdrängte den Klub aus Boras noch von der Spitze.

Dramatisch ging es auch im Tabellenkeller zu. Der 18-malige Meister IFK Göteborg verhinderte erst durch ein Tor in der fünften Minute der Nachspielzeit den Gang in die Relegation. Göteborg spielt seit 1977 durchgehend in der erstklassigen Allsvenskan.