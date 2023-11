MLS-Play-offs: Löwen scheidet mit St. Louis aus

Für den früheren Bundesliga-Profi Eduard Löwen ist der Traum vom Titel in der nordamerikanischen Fußballliga MLS überraschend früh geplatzt. Mit St. Louis City, in der regulären Saison noch die beste Mannschaft der Western Conference, verlor Löwen auch das zweite Spiel gegen Sporting Kansas City mit 1:2 (0:1) und schied in der Serie „Best of three“ aus.