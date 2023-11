Kuss auf den Rücken: Mourinho-Szene mit Lukaku geht viral

AS Roms Fußball-Torjäger Romelu Lukaku hat Tränen der Enttäuschung am Sonntag gegen US Lecce nach einem vergebenen Elfmeter (5.) vergossen. Am Ende war der belgische Nationalstürmer aber doch der Matchwinner aufseiten der Roma, denn in der vierten Minute der Nachspielzeit erzielte Lukaku das 2:1 (0:0)-Siegtor für den Hauptstadtklub.