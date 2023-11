Hattrick! Suarez heizt Titelkampf an - nächste Saison mit Messi?

Mit einem lupenreinen Hattrick hat Uruguays Fußball-Altstar Luis Suarez den Titelkampf in der brasilianischen Fußballmeisterschaft angeheizt.

„Ein Spiel mehr, an das ich mich erinnern werde“, sagte der in Europa unter anderem für Liverpool und Barcelona treffsichere Torjäger, der die Partie in Rio de Janeiro nach 1:3-Rückstand mit seinem Dreierpack (50., 53., 69.) drehte und anschließend den Spielball mit nach Hause nahm.