Nachtklub-Besuch: Tschechien schickt drei Spieler nach Hause

Nach dem Besuch eines Nachtklubs am Samstagabend sind drei tschechische Nationalspieler von Trainer Jaroslav Silhavy aus dem Kader für die EM-Qualifikation gestrichen worden. Vladimir Coufal (West Ham United), Jakub Brabec (Aris Saloniki) und Jan Kuchta (Sparta Prag) hätten „grundlegend gegen die internen Regeln verstoßen“, teilte die Nationalmannschaft auf X mit.

Damit sind sie beim abschließenden Gruppenduell am Montagabend (20.45 Uhr/DAZN) gegen Moldau in Olmütz nicht dabei. Silhavys Team braucht einen Punkt, um sich für die EURO in Deutschland zu qualifizieren.