ÖFB-Kader mit Buli-Stars gespickt

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft geht mit zwölf Bundesliga-Profis in den anstehenden Test gegen Deutschland. Teamchef Ralf Rangnick verkündete am Montag seinen Kader für das nächste Länderspielfenster, in dem Österreich zunächst sein letztes Spiel der EM-Qualifikation in Estland (16. November) bestreitet. Am 21. November steht in Wien dann das Duell mit der Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann an.