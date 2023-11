Klopp reagiert emotional - Luis Diaz sorgt für Gänsehaut-Moment bei Liverpool-Drama

Dann kam es zu einer innigen Umarmung mit Trainer Jürgen Klopp. „Es war ein wundervoller Moment, aber das ändert nichts an der Situation. Das Wichtigste ist, dass sein Vater freigelassen wird. Aber es ist wundervoll, wundervoll, wundervoll. Er wollte hier sein. Für uns war es ein super wichtiges Tor und für ihn auch. Und ja, es ist sehr emotional“, sagte der Reds-Coach nach der Partie. Entscheidend sei dennoch, dass es positive Entwicklungen in Kolumbien gebe.

Am vergangenen Wochenende waren Diaz‘ Eltern an einer Tankstelle in ihrer Heimatstadt Barrancas im Norden Kolumbiens verschleppt worden. Während die Mutter des Nationalspielers noch am gleichen Tag befreit werden konnte, befindet sich dessen entführter Vater offenbar in den Händen der Guerilla-Gruppe ELN.