Rapinoe greift zum Abschied nach dem Titel

US-Ikone Megan Rapinoe erhält zum Abschluss ihrer Karriere noch einmal die Chance auf einen Titel. Die 38-Jährige zog mit OL Reign durch ein 1:0 (0:0) bei San Diego Wave in das Finale der National Women‘s Soccer League (NWSL) ein. Dort hofft Rapinoe am Samstag ebenfalls in San Diego gegen NJ/NY Gotham FC auf die Krönung.