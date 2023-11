Real verliert Spitze an Girona - Barca vor Hamburg-Trip wieder auf Kurs

Rekordchampion Real Madrid hat in der spanischen Meisterschaft seine Tabellenführung an das Überraschungsteam FC Girona verloren. Mit Nationalspieler Antonio Rüdiger in der Anfangsformation und dem eingewechselten Ex-Weltmeister Toni Kroos kamen die Königlichen gegen Rayo Vallecano nicht über ein 0:0 hinaus und lieferten damit nur eine höchst mäßige Generalprobe für das Champions-League-Spiel am Mittwoch in Union Berlins Vorrundengruppe gegen Sporting Braga.