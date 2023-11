Rodrygo nach Superclasico rassistisch beleidigt

"Wenn wir nicht tun, was sie wollen, wenn wir uns nicht so verhalten, wie sie denken, dass wir uns verhalten sollten, wenn wir etwas tragen, das sie stört, wenn wir nicht den Kopf senken, wenn sie uns angreifen, wenn wir Räume besetzen, von denen sie denken, dass sie ihnen gehören, dann treten die Rassisten mit ihrem kriminellen Verhalten in Aktion", schrieb Rodrygo: "Keine Chance, wir werden nicht aufhören."