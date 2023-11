"Spaniens Frau des Jahres": Hermoso will nach Kuss-Eklat "Mentalität ändern"

Fußball-Weltmeisterin Jenni Hermoso hat in ihrem ersten Interview seit der Kuss-Affäre ihren Widerstand gegen eine Verharmlosung des Übergriffs von Spaniens damaligem Verbandschef Luis Rubiales als Bemühung um Verbesserungen gesellschaftlicher Verhältnisse beschrieben. „Ich möchte als eine Person in Erinnerung behalten werden, die Spanien weiter nach oben gebracht hat, aber vor allem als Person, die versucht hat, die Mentalität zu ändern“, sagte die 33-Jährige der spanischen GQ -Ausgabe nach ihrer Wahl zu „Spaniens Frau des Jahres“ durch das Magazin.

Hermoso war durch den erzwungenen Rubiales-Kuss auf ihren Mund bei der Siegerehrung für Spaniens Titelgewinn bei der Frauen-WM in Australien weltweit in den Fokus geraten. Der in den anschließenden Wochen trotz internationaler Empörung uneinsichtige und selbstgerechte Funktionär legte sein Amt erst nach seiner vorherigen Suspendierung durch den Weltverband FIFA nieder.