Triple-Sieger Manchester City verkündet Rekordumsatz

Der aktuelle englische Fußball-Meister Manchester City hat in der vergangenen Triple-Saison einen Rekordumsatz erwirtschaftet. In der Spielzeit 2022/23 nahm der Champions-League-Sieger umgerechnet 819 Millionen Euro ein, teilte der Klub am Mittwoch mit. Der Umsatz übersteigt die bisherige Bestmarke in der Premier League, die der Stadtrivale Manchester United (744 Millionen Euro) im Oktober verkündet hatte.