U17-WM: Schalke-Star Ouedraogo rechtzeitig fit bei Deutschland gegen Neuseeland?

Die deutsche U17-Nationalmannschaft kann bei der Weltmeisterschaft in Indonesien einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale machen. Das Team von Trainer Christian Wück trifft am Mittwoch (13.00 Uhr) im zweiten Gruppenspiel in Bandung auf Neuseeland. Am Sonntag gewann der Nachwuchs des Deutschen Fußball Bundes (DFB) das Auftaktmatch in der Gruppe F gegen Mexiko souverän mit 3:1 (2:0).