U17-WM: Zuberbühler traut Deutschland Achtelfinale zu

FIFA-Experte Pascal Zuberbühler traut der deutschen U17-Nationalmannschaft bei der WM in Indonesien das Achtelfinale zu, warnt aber vor dem ersten Gegner Mexiko.

U17-WM vom 10. November bis 2. Dezember

Die U17-Weltmeisterschaft findet vom 10. November bis zum 2. Dezember statt. Deutschland startet am Sonntag um 13.00 Uhr gegen Mexiko in Bandung in das Turnier. „Auf den ersten Blick ist die Gruppe einfach, aber Mexiko wurde 2019 Zweiter. Die hatten eine schlagkräftige Truppe“, erklärte der 44-jährige Schweizer.