Ungewohnte Rolle bei Österreich! Wird Sabitzer vom BVB falsch eingesetzt?

Sabitzer ist gelernter Stürmer

Denn: Sabitzer ist eine gelernte Offensivkraft - was auch Rangnick dazu bewegt, ihn in der Nationalmannschaft offensiver als gewöhnlich einzusetzen. In der ÖFB-Auswahl spielt Sabitzer meist auf der linken offensiven Außenbahn, so auch beim Sieg in Estland.