Argentinien: Weltmeister Di Maria kündigt Rücktritt aus Nationalmannschaft an

Weltmeister Angel Di Maria wird bei der Copa America im kommenden Sommer nach bald 16 Jahren aus der argentinischen Nationalmannschaft zurücktreten. Seinen Entschluss gab der 35 Jahre alte Stürmer des portugiesischen Rekordmeisters Benfica Lissabon per Instagram bekannt.

"Bei der Copa werde ich zum letzten Mal das Trikot Argentiniens tragen. Mit Schmerzen in meiner Seele und einem Kloß im Hals sage ich 'Auf Wiedersehen' zum Schönsten, dass mir in meiner Laufbahn passiert ist", erklärte Di Maria nach bislang 136 Länderspielen (29 Tore) für die Südamerikaner.

Durch den Gewinn des WM-Titels mit der Albiceleste krönte Di Maria im vergangenen Jahr in Katar seine glanzvolle und an Erfolgen reiche Karriere in der argentinischen Nationalelf.