WM-Quali: Klinsmann und Südkorea feiern nächsten Sieg

Jürgen Klinsmann bleibt mit der südkoreanischen Fußball-Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation in der Erfolgsspur. Nach dem 5:0-Auftaktsieg gegen Singapur setzte sich der Achtelfinalist von Katar auch in China mit 3:0 (2:0) durch.

Heung-Min Son schoss Südkorea mit einem Doppelpack in Führung (11./Elfmeter, 45.), in der zweiten Halbzeit legte Seung-Hyun Jung nach (87.). Mit nun sechs Punkten führt die Mannschaft des ehemaligen Bundestrainers die Gruppe C nach zwei Spielen an, als nächstes geht es im März gegen Thailand. Der kommende Gegner gewann im Parallelspiel gegen Singapur mit 3:1 (1:1).