WM-Qualifikation: Salah erlebt Schockmoment bei Platzsturm

Mohamed Salah hat im Qualifikationsspiel für die WM 2026 gegen Sierra Leone einen Schockmoment erlebt. In der Partie Ägyptens gegen die Westafrikaner kam es kurz vor Abpfiff zu unschönen Szenen - in die der Liverpool-Star unfreiwillig involviert war.

Gleich mehrere Fans stürmten in der 89. Minute den Platz und liefen auf Salah zu. Sicherheitskräfte und seine Teamkollegen hielten die Fans erfolgreich von ihm entfernt, es kam zu handfesten Auseinandersetzungen inklusive Schlägen und Tritten, bis die Situation wieder beruhigt werden konnte.

Letztlich wurde Salah von Militärmitgliedern umringt vom Platz gebracht. Der ägyptische Superstar blieb trotz des Trubels um seine Person erstaunlich ruhig, ging ruhigen Schrittes in die Kabine.

Ägypten bejubelte am Ende einen 2:0-Sieg, die Tore für die Nordafrikaner erzielte Trabzonspor-Stürmer Trezeguet (18. und 62. Minute). Nach dem Sieg in Monrovia thront Ägypten mit sechs Punkten an der Tabellenspitze.