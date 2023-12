Zlatan Ibrahimovic: Rückkehr offiziell!

Nun ist es offiziell: Der schwedische Fußball-Star Zlatan Ibrahimovic ist zurück beim italienischen Topklub AC Mailand und wird dort in beratender Funktion tätig sein. Der 42-Jährige soll künftig in enger Zusammenarbeit mit Eigentümer und Geschäftsleitung in den „sportlichen und geschäftlichen“ Bereichen eine „aktive Rolle“ spielen, teilte die Investmentfirma „RedBird Capital“ mit, die Milan im vergangenen Jahr übernommen hatte.