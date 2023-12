Amateure demütigen Ajax! "Kolossales Schock-Ergebnis" bei Pokal-Sensation

Der langjährige Vorzeige-Klub aus Amsterdam unterlag am Donnerstag mit 2:3 bei Viertligist USV Hercules und musste somit völlig überraschend bereits in Runde zwei die Segel streichen. Die NL Times beschrieb die Pleite als „kolossales Schock-Ergebnis“ für den kriselnden Top-Klub. Die niederländische Fachzeitschrift Voetbal International nannte das Resultat „die größte Sensation in der Geschichte des Wettbewerbs“.

Historische Pleite gegen Amateurteam

Tim Pieters brachte den unterklassigen Klub aus Utrecht in der 16. Minute mit 1:0 in Führung und ließ in der zweiten Hälfte sogar das 2:0 folgen (66.). Brian Brobbey (83.) und Chuba Akpom (89.) schienen die Blamage noch abwenden zu können, bis Mats Grotenberg Ajax tief in der Nachspielzeit erneut schockte (90.+3).