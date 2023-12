Andrey Arshavin: Der kuriose Partyritt eines Skandal-Profis

Ausritt nach Besuch im Striplokal

Ein Besuch im Stripclub und ein betrunkener Ritt nach Hause. Andrey Arshavin gilt in Russland als Fußball-Ikone und schaffte es zwischenzeitlich in die Premier League. Vielen Fans bleibt dennoch eine der kuriosesten Eskapaden eines Profisportlers in Erinnerung.

Andrey Arshavin spielte vier jahre lang für den FC Arsenal

© IMAGO/Colorsport