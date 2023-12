Arsenal feiert Last-Minute-Sieg - Havertz trifft

Der FC Arsenal hat die Tabellenführung in der englischen Premier League mit einem Last-Minute-Erfolg ausgebaut. Die Gunners gewannen nach einer wilden Partie am Dienstagabend auch dank eines Treffers von Nationalspieler Kai Havertz mit 4:3 (2:1) beim frechen Aufsteiger Luton Town. Declan Rice (90.+7) erzielte spät per Kopf das Siegtor.