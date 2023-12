Bundestrainer? Babbel rät Klopp zu Liverpool-Verbleib

Klopps Vertrag in Liverpool läuft noch bis 2026, immer wieder wurde der Champions-League-Sieger von 2019 zuletzt mit dem Posten als Bundestrainer in Verbindung gebracht. Doch Babbel, der von 2000 bis 2004 für Liverpool gespielt hat und mit den Reds unter anderem den UEFA-Pokal gewann, rät ab.

Liverpool vor Kracher-Duell mit Manchester United

Klopp ist seit 2015 Teammanager in Liverpool und derzeit Tabellenführer in der Premier League. Am Sonntag steht der Klassiker gegen Manchester United (17.30 Uhr) auf dem Programm. Und auch wenn die Red Devils schwächeln, ist es ein absolutes Highlight in England.