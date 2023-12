England: Havertz und Arsenal melden sich zurück

Fußball-Nationalspieler Kai Havertz hat sich mit dem FC Arsenal im spannenden englischen Titelrennen zurückgemeldet. Eine Woche nach der 0:1-Pleite bei Aston Villa und dem Verlust der Tabellenführung besiegten die Londoner am Sonntag Brighton and Hove Albion mit 2:0 (0:0) und zogen vorerst wieder am FC Liverpool vorbei.