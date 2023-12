Erst im Frühjahr gegründet: Neuling wird turkmenischer Meister

20 Siege in 20 Spielen, nationaler Fußball-Meister bereits vier Spieltage vor Schluss - und das als neu gegründeter Verein. Was im europäischen Fußball undenkbar erscheint, ist in Turkmenistan Realität. Der Klub FK Aschgabat hat dieses Kunststück vollbracht - sogar wenig überraschend.