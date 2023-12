"Großer Moment" für Elfer-Held Leno

Mit einem beherzten Sprung in die Arme seiner Teamkollegen gab Elfmeter-Held Bernd Leno das Startsignal für die Pokalparty des FC Fulham. "Halbfinale, auf geht's!", schrieb der glückliche deutsche Fußball-Nationaltorwart wenig später bei Instagram. Dass seine Cottagers im englischen Ligapokal vom ersten größeren Titel der Klubgeschichte träumen dürfen, liegt auch an ihm.

In der Kathedrale des englischen Fußballs findet am 25. Februar das Endspiel statt. Zuvor muss Fulham die Vorschlussrunde überstehen, die in zwei Duellen am 9./10. und 23./24. Januar ausgetragen wird. Neben Fulham stehen der FC Chelsea und Zweitligist FC Middlesbrough im Halbfinale, das letzte Ticket spielen der FC Liverpool und West Ham United (21.00 Uhr/DAZN) aus.