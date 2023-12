Im Frühjahr gegründet: Neuling wird turkmenischer Meister

20 Siege im 20 Spielen, nationaler Fußball-Meister bereits vier Spieltage vor Schluss und das als neu gegründeter Verein. Was im europäischen Fußball undenkbar erscheint, ist in Turkmenistan Realität. Der Klub FK Aschgabat hat dieses Kunststück vollbracht - sogar wenig überraschend.

Erst im Frühjahr dieses Jahres war der Verein gegründet worden - zu Ehren des ehemaligen Präsidenten Gurbanguly Berdymuchamedow, der noch heute über große Machtbefugnisse verfügt und um den in Turkmenistan ein Personenkult herrscht. Kurzerhand wurde die besten Spieler des autoritären und abgelegenen Landes verpflichtet und dem Team ermöglicht, von Beginn an in der höchsten Liga anzutreten.