„Kleiner“ Mbappe gibt PSG-Debüt: „Qualität und Persönlichkeit“

Kylian Mbappe führte Paris St. Germain an seinem 25. Geburtstag per Doppelpack zum Sieg, Trainer Luis Enrique machte den Abend mit einem vorweihnachtlichen Geschenk für den kleinen Bruder des Superstars rund. Ethan Mbappe, gerade mal 16, durfte sein Profidebüt beim französischen Fußballmeister geben.

Was in ihm steckt, konnte der Mittelfeldmann (noch) nicht zeigen. Beim 3:1 (0:0) in der Ligue 1 über den FC Metz kam der "kleine" Mbappe erst in der Nachspielzeit für den Uruguayer Manuel Ugarte aufs Feld. Zuvor hatte das Geburtstagskind zum 2:0 (60.) und 3:1 (83.) getroffen.